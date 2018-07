Kleiner Schwan, großes Aufsehen: Tierrettung in der Oberpfalz

Das "Küken" saß verletzt in einem Busch - Passanten riefen die Polizei - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Zu einer Tierrettungsmission rückten Polizeibeamte in Sulzbach-Rosenberg an: Ein Schwanenbaby saß verletzt in einem Busch im Stadtpark. Bevor die Beamten die besorgten Eltern ermittelten, wurde das Kleine von einem Fachmann betreut.

Der Fachmann konnte Entwarnung geben: Trotz einer kleinen Wunde an der Kralle besteht für den Babyschwan keinerlei Gefahr. © Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg



Lautes Quaken schallte durch den Park: Am Samstagabend wurden Passanten auf die tierischen Hilferufe aufmerksam. Sie entdeckten ein Schwanenbaby, das in einem Busch kauerte. Offenbar konnte das Küken alleine nicht mehr aufstehen. Die besorgten Bürger stoppten einen vorbeifahrenden Streifenwagen und erzählten den Polizisten von dem armen Tierchen.

Die Beamten kamen dem kleinen Schwan sofort zur Hilfe und versuchten, das Tier zu beruhigen. Darüber hinaus kontaktierten sie einen zuständigen Vogelkundler. Dieser erschien bereits wenig später am Stadtpark. Mittlerweile hatte das verletzte Küken die Aufmerksamkeit sämtlicher Bürger im Stadtpark auf sich gezogen. Kinder zeigten sich ebenso besorgt wie Eltern.

Nach kurzer Untersuchung konnte der Fachmann zum Glück Entwarnung geben: Der kleine Ausreißer hatte sich zwar leicht an seiner Kralle verletzt, für das Tier bestand allerdings keinerlei Gefahr. Sowohl die Streifenbesatzung als auch die herumstehenden Kindern und Eltern zeigten sich erleichtert über die Diagnose. Der kleine Babyschwan wurde dann seinen Schwaneneltern übergeben, die in der Zwischenzeit im Weiher ermittelt worden waren. Nun kann das Kleine wieder fröhlich mit seiner Familie vereint umherschwimmen.

