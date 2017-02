Kleines Eisbärchen darf durch sein Außengehege tapsen

Nachwuchs im Münchener Tierpark zeigt sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Das Eisbärbaby im Münchner Tierpark Hellabrunn darf heute erstmals das Freigelände erkunden. Ob es sich angesichts der stürmischen Wetters nach draußen wagt, bleibt abzuwarten.

Das Münchner Eisbärenbaby wird mit seiner Mama zum ersten Mal das Mutter-Kind-Haus verlassen und den Außenbereich der Anlage im Tierpark Hellabrunn erkunden. Besucher haben am Freitag (13.30 Uhr bis 16.30 Uhr) die Chance, das weiße Fellknäuel zu sehen. Allerdings können sich die beiden jederzeit in ihre Unterkunft zurückziehen, wo sie dann nicht mehr zu sehen sind.

Anfang des Monats war bekannt geworden, dass das Jungtier ein Mädchen ist. Ein Name wird noch gesucht. Sicher ist nur, dass er mit einem Q beginnen wird.

Denn alle Tiere, die 2016 im Tierpark zur Welt kamen, erhalten einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben Q. Derzeit läuft eine Online-Aktion, bei der jeder über die vorliegenden Vorschläge abstimmen kann.

Wie Gott in Frankreich fühlt sich die gebürtige Nürnbergerin Flocke. Im April zog die Eisbärin aus dem Nürnberger Tiergarten aus, um die Welt und speziell Frankreich zu entdecken. Nun liegt sie täglich an der Côte d' Azur und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Dort lebt sie in der einzigen Meerwasseranlage Europas für Eisbären. Zwischendurch tut ein Sprung in den Pool nämlich gut.