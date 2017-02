Noch haben die Handwerker im Inneren alle Hände voll zu tun, doch nach den Faschingsferien startet nach über dreijähriger Bauzeit der Unterricht in der neuen Mittelschule Langenzenn.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Februar 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Ein 76-Jähriger ist am Dienstagabend im unterfränkischen Sulzdorf an der Lederhecke (Lkr. Rhön-Grabfeld) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 76-jährige Mann kam aus einer Kirche, trat auf die Straße und wurde dort von einem Golf erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle.