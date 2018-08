Knapp an Katastrophe vorbei: 40-Tonner stürzt von A3-Brücke

Fahrer des Lasters schwer verletzt - Straße war glücklicherweise unbefahren - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Nach einer 300-Meter-Irrfahrt durch den Grünstreifen stürzte ein 40-Tonner bei Wiesentheid in Unterfranken von einer A3-Brücke auf eine Staatsstraße. Der Fahrer wurde schwer verletzt - und dennoch hätte der Unfall wesentlich schlimmer ausgehen können, sagen Experten.

Bilderstrecke zum Thema A3 bei Wiesentheid: 40-Tonner stürzt von Autobahn auf Staatsstraße Schreckliches Bild auf der Staatsstraße bei Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) am Mittwochabend: Ein 40-Tonner stürzte mit voller Wucht auf die Staatsstraße, die unter der A3 durchführt. Der Fahrer musste nach dem Unfall aus seinem Führerhaus befreit werden. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.



Noch ist nicht klar, warum der Fahrer des Sattelzuges auf den Grünstreifen geriet - vieles deutet aber darauf hin, dass er einem Stauende bei Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) auswich. Er raste auf eine Autobahnbrücke zu, konnte seinen 40-Tonner nicht mehr rechtzeitig stoppen - und stürzte mit seinem Gespann rund vier Meter tief auf eine Staatsstraße. Die war - und dabei spricht die Polizei von Glück - in dieser Sekunde unbefahren.

Der Laster überquerte die komplette Fahrbahn, prallte dort gegen die Böschung und den Brückenpfeiler. Schwer beschädigt kam der Laster zum Stehen. Der 40-Jährige, der am Steuer des 40-Tonners saß, wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Er schwebt wohl nicht in Lebensgefahr.

Der Sachschaden, da ist die Polizei sich schon jetzt sicher, geht ihn die Zehntausende. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehrleuten und Experten der Autobahnmeisterei war an der A3 im Einsatz. Die Staatsstraße zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt.

