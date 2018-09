"Knatterbude": Barth veräppelt Alexander Hermanns Hotel

WIRSBERG - Einen prominenten Gast hatte Sternekoch Alexander Herrmann in seinem Hotel in Wirsberg zu Gast: Komiker Mario Barth nächtigte bei ihm und postete auf Facebook ein Video seines Aufenthaltes, in dem er die Vorzüge der Suite als Liebestempel pries: "Dat is ne Knatterbude", meinte der Berliner in seiner üblichen schnoddrigen Manier.

Sternekoch Alexander Herrmann hatte in seinem Hotel in Wirsburg einen echten Star-Comedian zu Gast: Mario Barth. © Screenshot/MarioBarth



"Ich habe mich darüber köstlich amüsiert, Mario trifft absolut mein Humorzentrum", meinte der Sternekoch, der mit dem Comedian auch freundschaftlich verbunden ist. Er kennt den Komiker, weil Barths Veranstalter auch Herrmanns Koch-Shows organisiert. Apropos Küche: Die sei bei dem Comedian auf Profi-Niveau ausgestattet. "Er kocht sehr gerne und kennt sich aus", weiß Herrmann. Der 45-Jährige sei eher ein Freund klassischer Aromen als Kreativ-Künstler, aber sein Horizont gehe weit über Currywurst mit Pommes hinaus.

"Wir haben einen Dreiviertelstunde lang über die Zubereitung einer Ente philosophiert", erzählte Herrmann. Für den Koch, der seine Auftritte im TV oder bei seinen Live-Kochshows selbst gern mit komödiantischen Nuancen würzt, ist Barth durchaus ein Vorbild. "Er macht leichten Humor und polarisiert natürlich. Aber es gibt wenige Comedians, die so ein perfektes Timing haben", meint Herrmann. In Franken war Barth, um die GaLaBau-Messe in Nürnberg zu besuchen. Ob er es in seiner Fernsehsendung verwursten wird, ist unklar. "Ich weiß von nichts", meinte Barths Manager.

