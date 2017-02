Kohlenmonoxid-Melder können Leben retten

Ein knisterndes Feuer im Kaminofen ist ein romantischer Wintertraum, kann aber auch eine echte Gefahrenquelle für Leib und Leben darstellen. 2015 starben in Deutschland 648 Menschen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Wie können sich Ofenbesitzer schützen? Darüber haben wir mit Martin Weidner (49), Obermeister der Schornsteinfegerinnung Mittelfranken gesprochen.

Ein knisterndes Feuer im Ofen wärmt an kalten Wintertagen, birgt aber auch einige Gefahren. © Fotos: Colourbox.de



Herr Weidner, wird die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Deutschland unterschätzt?

Schornsteinfeger wie Martin Weidner beraten verunsicherte Besitzer von Feuerstätten. © privat



Martin Weidner: Nein, das würde ich nicht sagen. Nicht jede Gastherme und nicht jeder Holz- und Kohleofen ist per se eine gefährliche Feuerstätte. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es aber gefährlich werden.

Welche sind das?

Weidner: Kohlenmonoxid entsteht nur, wenn eine Verbrennung unter Sauerstoffmangel abläuft. Das kann passieren, wenn zum Beispiel das Gebäude sehr stark abgedichtet ist oder wenn zusätzlich eine Lüftungsanlage in Betrieb ist.

Was heißt das konkret?

Weidner: In Neubauten sind Wohnräume aus Energiesparmaßnahmen sehr gut abgedichtet. Da ist die Gefahr höher, dass Kohlenmonoxid entsteht. Altbauten sind meist nicht so gut abgedichtet, deshalb kann Luft leichter nachströmen, so kommt es seltener zu einem Sauerstoffmangel. Heute sind Türen und Fenster mit zweifachen Gummidichtungen versehen. Wenn Mieter neue einbauen lassen, müssen sie unbedingt ihren Schornsteinfeger kontaktieren. Er kann dann überprüfen, ob es durch die stärkere Abdichtung zu Problemen kommen könnte.

Was müssen Mieter beim Heizen mit Öfen noch beachten?

Weidner: Man darf nicht mehr Holz auflegen, als die Hersteller in ihrer Anleitung empfehlen. Und der Ofen muss regelmäßig gereinigt werden. Der Bezirksschornsteinfeger muss zweimal in sieben Jahren überprüfen, ob der Ofen noch betriebs- und brandsicher ist.

Kohlenmonoxid ist geruchlos. Wie kann man bemerken, dass das giftige Gas austritt?

Weidner: Das ist das Tückische. Das Gas ist nicht sichtbar und obendrein geruchlos. Man kann es nicht bemerken. Aber es gibt spezielle Kohlenmonoxid-Melder. Normale Rauchmelder reagieren bei Kohlenmonoxid nicht. Die Kohlenmonoxid-Melder schlagen Alarm, wenn ein Grenzwert überschritten wird.

Kann jeder einfach solche Melder installieren?

Weidner: Ja, das kann jeder. Kohlenmonoxid-Melder sind in jedem Fachhandel erhältlich und kosten zwischen 20 und 40 Euro. Man sollte die Montageanweisungen des Herstellers gründlich lesen und beachten. Am besten bringt man die Melder in direkter Nähe des jeweiligen Holz- oder Kohleofens oder der Gastherme an.

Interview: Lea-Verena Weingast