Kollision in Sulzbach-Rosenberg: Kind schwer verletzt

Zwei Erwachsene und zwei Kinder zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Ein 54-Jähriger hat am Samstag im Landkreis Amberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Fahrerin eines Chevrolet versuchte noch auszuweichen, doch sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde eine Neunjährige schwer verletzt.

Bei dem Unfall am Samstag in der Rosenbachstraße in Sulzbach-Rosenberg wurden vier Personen leicht verletzt, eine Neunjährige zog sich schwere Verletzungen zu. Foto: Polizei Sulzbach-Rosenberg



Laut Angaben der Polizei fuhr ein 54-Jähriger gegen 11.15 Uhr mit seinem Opel auf der Rosenbachstraße stadtauswärts in Richtung Poppenricht. An der Abzweigung zur Industriestraße verlor der Mann plötzlich das Bewusstsein - sein Opel rollte unkontrolliert weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich ein Chevrolet. Am Steuer des Wagens saß eine 36-Jährige, außerdem waren drei Kinder zwischen acht und zehn Jahren mit an Bord.

Die Frau versuchte noch auszuweichen, doch sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Opel des 54-Jährigen wurde durch die Wucht der Kollision gegen einen Gartenzaun geschleudert. Der Mann, die 36-Jährige und zwei ihrer Kinder wurden leicht verletzt. Ein neunjähriges Mädchen zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu, die aber nicht lebensbedrohlich sind.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Rosenbachstraße blieb am Samstag für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Rosenberg leitete den Verkehr um. Den 54-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

