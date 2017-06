Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juni 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Im oberfränkischen Wunsiedel ist eine 73-jährige Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Nachbarn entdeckten die Rentnerin am Donnerstagnachmittag mit schweren Kopfverletzungen in einem Reihenhaus und alarmierten den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Dieser konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 65-jährigen Mann fest.

Ein Motorradfahrer fuhr gegen 12.15 Uhr auf der Verbindungsstraße von Pappenheim nach Göhren frontal in einen VW Lupo. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Am Rathausplatz trafen sich am Donnerstag mehrere Hunderte Gläubige zur Fronleichnamsprozession. Der Zug, zu dem die Pfarrei Sankt Martin eingeladen hatte, schlängelte sich durch die Innenstadt. An drei festlich geschmückten Außenaltären legten die Christen einen Halt ein.