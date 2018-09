Kollision mit Leitplanke: Jugendlicher stirbt bei Moped-Unfall

16-Jähriger geriet in Rechtskurve ins Schlingern und stieß mit VW zusammen - vor 41 Minuten

ALTENKUNSTADT - In einer Rechtskurve geriet er ins Schlingern: Ein 16-Jähriger starb am frühen Donnerstagnachmittag, nachdem er mit seinem Moped in eine Leitplanke prallte.

Die genauen Hintergründe des Unfalls sind derzeit noch unklar. Laut Polizei geriet der 16-Jährige mit seiner 125er-Maschine bei Maineck auf Höhe der Kiesgrube ins Schlingern, touchierte den Volkswagen eines 51-Jährigen und stürzte. Dabei prallte der Jugendliche in eine Leitplanke. Er zog sich schwerste Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden, wie die Polizei mitteilte.

Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Ein Sachverständiger war gemeinsam mit der Polizei vor Ort, um den Unfallverlauf zu rekonstruieren.

