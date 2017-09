Komplett neue Website: VGN preist Echtzeitauskunft an

Verspätungen sollen jetzt brandaktuell abrufbar sein - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Neues Design, Echtzeitauskunft und verbesserte Suchfunktionen - so preist der VGN seine neue Homepage an. Doch was bedeuten die Änderungen für Nutzer und das Zugfahren in der Region?

"VGN Fahrplanauskunft jetzt mit Echtzeit": Das neue Feature wird auf der Homepage groß angekündigt. Foto: Nina Müller



Wer ab Dienstag einen Blick auf die Website des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg wirft, wird sich womöglich erstmal fragen, ob er auf der richtigen Seite gelandet ist. Denn der VGN hat nicht nur große Änderungen am Design seiner bisherigen Website (www.vgn.de) vorgenommen, sondern auch das mobiles Pendant (mobil.vgn.de) in die neue Homepage integriert.

Der Grund: Laut dem VGN greifen über 70 Prozent der Nutzer mit dem Smartphone oder Tablet auf die Seite zu. Indem sich das neue Seitenformat an das jeweilige Endgerät anpasst, soll besonders für diese Fahrgäste eine besser Übersicht geschaffen werden. "Wir wollen, dass unsere Fahrgäste schnell die Information finden, die sie gerade benötigen", sagt VGN-Geschäftsführer Jürgen Haasler.

Verspätungen und Bahngleise ab jetzt in Echtzeit sichtbar

Doch die größte Neuerung sei die integrierte Echtzeitauskunft. Verkehrsmittel, für die Echtzeitinformationen verfügbar sind, werden nun mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Dazu gehören derzeit Busse und Bahnen von DB Regio, VAG, agilis, Erlanger Stadtwerke, intra fürth, Stadtwerke Bamberg und Bayreuth, OVF sowie einige weitere Busunternehmen in der Region. Pünktliche Verbindungen werden durch eine grüne "+0" gekennzeichnet, während Verspätungen mit einer roten "+ Anzahl der Minuten" dargestellt werden. Außerdem sollen bei Verbindungen im Schienenverkehr endlich Angaben zum Bahnsteig sowie den Zugnummern verfügbar sein.

Auch bei dem weltweit genutzten Austauschformat für Fahrpläne GTFS (General Transit Feed Specification) will der VGN mitspielen: Mit dem Relaunch der Website stehen die Soll-Fahrplandaten für jeden abrufbar in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Dadurch können Entwickler anderer Anwendungen die regionalen Fahrplandaten in ihre Dienste oder Apps integrieren.

Abgesehen davon sollen auch Filter- und Suchfunktionen auf der Seite optimiert sein. Die Neuerungen machen also durchaus Hoffnung auf weniger Stress und Ärger beim Zugfahren.