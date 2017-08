Konstante Temperaturen bis zum Wochenende

Die Nächte sind kühl, tagsüber bleibt es sonnig und trocken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der leichte Sommerwind aus dem Süden bringt uns bis zum Wochenende konstante sommerliche Temperaturen. Dabei lassen die Gewitter noch ein bisschen auf sich warten.

Der Sommer ist wieder da: Bis zum Wochenende bleiben es konstant über 26 Grad. Foto: dpa/Sebastian Kahnert



Am Mittwochmorgen ist es noch frisch, bei Temperaturen um die 11 Grad. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf bis zu 26 Grad.

Bis auf hier und da ein paar Schön-Wetter-Wolken verspricht wetter.net durchgehend sonnige Aussichten für den Mittwoch. Und auch der fränkische Wetterochs spricht von einem "sonnigen und niederschlagsfreien Tag".

Am Donnerstag erreicht uns laut wetterochs von Nordwesten her eine Kaltfront, deren Wetterwirksamkeit sich wahrscheinlich in Grenzen hält. Es ist wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Vereinzelt bilden sich Schauer oder Gewitter. Maximal werden 27 Grad erreicht. Der zeitweise mäßige Wind weht aus West.

Am Freitag und Samstag wird die Kaltfront rückläufig, dafür rückt eine Warmfront aus der Mittelmeerregion an. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 32 Grad. Gewitter sollen nur vereinzelt auftreten. Allerdings warnt der Wetterochs: Wenn sie auftreten, dann auch mit der Gefahr von Unwettern. Ob die Hitze am Sonntag anhalten oder sich sogar noch steigern wird, können die Wetterfrösche derzeit noch nicht sagen.

