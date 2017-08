Kontrolle auf A3: Vater und Sohn fuhren mit Drogen in Urlaub

Fünf verschiedene Drogen fanden Verkehrspolizisten bei den Briten - vor 1 Stunde

HÖSBACH - Am Sonntagabend entdeckten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 größere Mengen verschiedener Drogen im Gepäck eines Vater-Sohn-Gespannes aus Großbritannien. Die beiden waren auf dem Weg in den Urlaub nach Kroatien.

Auf der A3 in Richtung Passau waren am Sonntagabend zwei Briten unterwegs. Gegen 18 Uhr kontrollierten Verkehrpolizisten der Inspektion Aschaffenburg-Hösbach den Vater und seinen 28-jährigen Sohn aus Großbritannien. Der 55-jährige Fahrer zeigte nach Angaben der Polizei deutliche Hinweise, erst vor kurzer Zeit Drogen konsumiert zu haben, weshalb die Beamten das Fahrzeug durchsuchten.

Dabei fanden sie eine bunte Mischung verschiedener Drogen: 14 Gramm Kokain, 55 Gramm Amphetamin, 7 Gramm Heroin, 48 Ecstasy-Tabletten und eine Kleinmenge Marihuana waren im Gepäck der beiden Briten versteckt. Die Drogen wurden sichergestellt und die beiden Männer vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht, wo dem Vater Blut entnommen wurde.

Nach eigenen Angaben waren Vater und Sohn auf dem Weg zu einem Festival in Kroatien. Die Nacht mussten sie jedoch in Polizeigewahrsam verbringen bevor sie am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt wurden. Dieser ordnete für beide die Untersuchungshaft an wegen Verdachts auf unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Vater und Sohn wurden in unterschiedliche Gefängnisse gebracht.

Außerdem werden noch weitere Sraftaten vermutet: So muss geklärt werden, ob der 55-jährige Vater überhaupt einen Führerschein besitzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde mit dem Pkw, den die beiden fuhren, Ende Juni 2017 zudem ein Tankbetrug an einer Autobahnraststätte bei Weiberbrunn begangen.

