Kontrolle in Hof: 39-Jähriger droht Polizist mit Russenmafia

Mann zeigte "Halsabschneidergeste" und bedrohte Familie des Beamten - vor 1 Stunde

HOF - Am Samstagabend fiel Polizisten in Hof ein Audi auf, dessen Fahrer offenbar betrunken am Steuer saß. Da der 39-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er die Beamten ins Krankenhaus begleiten - dort zog der aggressive Mann dann alle Register.

In der Wunsiedler Straße in Hof stoppten Polizisten am Samstagabend gegen 20.50 Uhr einen Audi. Zuvor war ihnen das Auto durch die Fahrweise aufgefallen, sie vermuteten, der Fahrer könnte betrunken sein. Der 39-jährige Fahrer verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin für eine Blutentnahme mit in ein Krankenhaus, dort eskalierte die Situation dann.

In der Klinik bedrohte er einen Beamten mit der "sogenannten Halsabschneidergeste", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem drohte er ihm, dass er ihm den Kopf abschneiden werde und seine "Familie mit Hilfe der russischen Mafia kaputt machen werden". Der 39-Jährige muss nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen: Wegen der Aktion im Krankenhaus muss er sich bald schon wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten und Bedrohung vor Gericht verantworten. Unklar ist außerdem, ob der Mann überhaupt im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

