"Körperwelten"-Ausstellung kommt nach Regensburg

REGENSBURG - "Dr. Tod" kehrt zurück in die Region: In Regensburg startet am 16. Februar die "Körperwelten"-Ausstellung von Plastinator Dr. Gunther von Hagens. Bis Mai können Besucher dort die Anatomie des menschlichen Körpers unter die Lupe nehmen - ein Konzept das im Winter 2014/15 in Nürnberg großen Anklang fand.

Schachmatt: Die Leichen der "Körperwelten"-Ausstellung sind oft in Alltagssituationen zu sehen. © Roland Fengler



Wie sieht eine Raucherlunge aus? Und wie, im Gegensatz dazu, ein gesundes Organ? Zwischen Oktober 2014 und Februar 2015 hatten die Nürnberger die Möglichkeit, den Geheimnissen des menschlichen Körpers auf den Grund zu gehen. "Körperwelten - Eine Herzenssache" hieß die Ausstellung damals und zeigte den Menschen das, was sie alle vereint: ihren Körper.

Plastinator Dr. Gunther von Hagens tourt mit seinem Körperkabinett noch immer durch die Welt und weil er dabei Wert darauf legt, dass seine Ausstellungsstücke mal gelebt haben, polarisiert er überall, wo er seine Zelte aufschlägt. Das war in Nürnberg damals nicht anders: Muss man Leichen wirklich wie Möbelstücke ausstellen? Und am Eingang noch Kaffee verkaufen? Wo bleibt die Ethik? Die Würde? Fragen, die auch Nürnberg umtrieben - und die Kuratorin Dr. Angelina Whalley damals im NN-Interview beantwortete.

Bei allen Zweifeln war die Ausstellung aber auch: ein voller Erfolg. Über 220.000 Besucher zog die Ausstellung damals in vier Monaten auf das ehemalige Quelle-Areal, die Veranstalter waren überwältigt vom großen Interesse.

Nun kommen die "Körperwelten"-Show und Dr. Whalley zurück in die Region, genauer gesagt nach Regensburg. Vom 16. Februar bis zum 6. Mai werden die menschlichen Plastinate im ehemaligen Gartencenter im Donau-Einkaufszentrum ausgestellt. "Der Zyklus des Lebens" ist das Motto der Schau, es geht um "Entstehen und Vergehen". Oder, wie Dr. Whalley es beschreibt: "Ich möchte zeigen, dass das Reifen ein ganz natürlicher Vorgang ist, den wir mit ein bisschen Mühe mitgestalten können."

Karten für das Spektakel kosten 19 Euro (Erwachsene), Kinder und Jugendliche zahlen 13 Euro. Rund 200 Präparate gibt es dafür dann zu sehen, anhand derer auch wieder einige Erkrankungen erklärt werden. So wie es auch in Nürnberg war. Ob die Ausstellung ein ähnlicher Erfolg wird, wird die Zeit zeigen.