Kot und Müll überall: Frau lässt Hunde in Hof verwahrlosen

Polizei spricht von "bestialischem Gestank" in Messie-Haus - vor 55 Minuten

HOF - In einer Wohnung in Hof haben Polizei und Feuerwehr zehn zum Teil verwahrloste Hunde aufgefunden. Anwohner hatten die Beamten am Samstag verständigt, da sie die Mieterin mehrere Tage nicht gesehen hatten und der Briefkasten überquoll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Vor Ort bemerkten die Beamten Licht in der Wohnung sowie Gebell von mehreren Hunden. Da die Polizisten davon ausgehen mussten, auch die 54-Jährige Mieterin aufzufinden, waren zur Unterstützung auch Rettungssanitäter dabei.

Den Beamten drang nach dem Betreten des Anwesens sofort ein "bestialischer Gestank" entgegen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sowohl im Treppenhaus als auch in der Wohnung war alles voller Müll und Hundekot. Die Mieterin trafen Feuerwehr und Polizei nicht an. Die teils verwahrlosten Hunde wurden in ein Tierheim gebracht. Die 54-Jährige muss sich nun wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

