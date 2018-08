Krawalle drohen: Nürnberger USK nach Chemnitz beordert

Auch am Samstag während des Club-Spiels sollen sie in Sachsen aushelfen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN/CHEMNITZ - Nachdem Horst Seehofer der Polizei in Chemnitz bereits Unterstützung zugesagt hatte, schickte Bayern am Donnerstag nun eine Hundertschaft nach Chemnitz. Die zusätzlichen Beamten kommen aus dem Großraum Nürnberg.

Sachsen habe am Mittwoch Hilfe erbeten, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Wie viele Polizisten am Samstag nach Chemnitz fahren, werde von der aktuellen Lage abhängig gemacht. © Sportfoto Zink / DaMa



Sachsen habe am Mittwoch Hilfe erbeten, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Wie viele Polizisten am Samstag nach Chemnitz fahren, werde von der aktuellen Lage abhängig gemacht. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Zur Unterstützung der sächsischen Polizei hat der Freistaat Bayern am Donnerstag eine Hundertschaft nach Chemnitz geschickt. Auch am Samstag sollten noch einmal Kräfte in Sachsen helfen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München.

Neue Demonstrationen angekündigt: Live aus Chemnitz

Für den Abend waren in Chemnitz eine Demo von Rechtspopulisten und ein Bürgergespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geplant. Für Samstag sind Demos unter anderem der AfD und des Bündnis Pegida angekündigt. Sachsen habe am Mittwoch Hilfe erbeten, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Wie viele Polizisten am Samstag nach Chemnitz fahren, werde von der aktuellen Lage abhängig gemacht.

USK aus Nürnberg rückt an

Die Einsatzkräfte sind Mitglieder des Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei in Nürnberg. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Ausländern und Deutschen war ein 35-jähriger Deutscher am Wochenende tödlich verletzt worden. Gegen einen Syrer und einen Iraker wurden Haftbefehle vollstreckt. In der Folge kam es zu Protesten rechter Gruppierungen und Gegendemonstranten.

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums waren auch Mitglieder der rechtsextremistischen Partei Der Dritte Weg daran beteiligt. Bei Zusammenstößen wurden mehrere Menschen verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Nach Messerattacke: Neonazis und Hooligans ziehen durch Chemnitz Gewaltbereite Hooligans und Neonazis marschieren an zwei Tagen durch Chemnitz, es wird Jagd auf Ausländer gemacht und Angst verbreitet. Hintergrund ist der Tod eines 35-Jährigen, der bei einem Messerangriff von zwei Männern erstochen wurde. Politik und Polizei sind alarmiert über das Ausmaß der Gewalt.



dpa, mch