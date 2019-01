Kreis Regensburg: Toter Wolf an Bahnstrecke aufgefunden

Proben entnommen - Landesamt für Umwelt geht von Zugunfall aus - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Im nördlichen Landkreis Regensburg wurde ein toter Wolf aufgefunden. Wie das Landesamt für Umwelt am Freitag mitteilte, lag das Tier nahe der Bahnstrecke zwischen Regenstauf und Maxhütte-Haidhof.

Bereits am Montag meldete die Polizei Regenstauf, dass an der Bahnstrecke zwischen Regenstauf und Maxhütte-Haifhof ein totes wolfähnliches Tier entdeckt wurde. Das bayerische Landesamt für Umwelt hat daraufhin veranlasst, dass das Tier untersucht wurde. Außerdem legten sie das entsprechende Bildmaterial der Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf vor.

Die Dokumentationsstelle hatte nun bestätigt, dass es sich bei dem Kadaver um einen männlichen Wolf handeln muss. Um den Rüden genauer bestimmen zu können, wurden bereits genetische Proben genommen. Die Ergebnisse, sollen aller Voraussicht nach in drei Wochen vorliegen. Bisher geht das Landesamt für Umwelt davon aus, dass der Wolf vor einen Zug gelaufen war und so ums Leben gekommen sein muss.

Erst Ende November forderte die CDU, den Abschuss der Tiere in gewissen Bereichen Deutschlands zu erleichtern.In einem Positionspapier der Unions-Bundestagsfraktion heißt es nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland, nötig seien "wolfsfreie Zonen“, in denen Wölfe geschossen werden könnten.

