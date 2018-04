Kronach: Schäferhund geht auf Fußgänger los

Gegen den Hundehalter wird nun ermittelt - vor 2 Stunden

KRONACH - Am Freitag hat ein Deutscher Schäferhund auf einem Parkplatz in Kronach einen Passanten angegriffen. Der Verletzte musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Ein 70-jähriger Mann führte am Freitagvormittag seine beiden Hunde auf dem Parkplatz des BRK-Heimes in Kronach. Einer der beiden Hunde, ein Deutscher Schäferhund, griff dabei ohne erkennbaren Anlass einen vorbeigehenden Fußgänger an und biss ihn in den linken Unterarm. Dem Hundehalter war es nicht möglich, seine angeleinten Hunde zurück zu halten. Durch den Biss des Schäferhundes wurde die Lederjacke des Angegriffenen zerrissen. Der Verletzte begab sich dann zur ambulanten Behandlung der Bisswunde in die Notaufnahme des Krankenhauses. Gegen den Hundehalter wird wegen Körperverletzung ermittelt.

