Kronach: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 20.000 Euro - vor 1 Stunde

KRONACH - Aus noch ungeklärter Ursache verlor am Freitagnachmittag eine 56-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Alle am Unfall beteiligten Personen mussten in Kliniken gebracht werden. Darunter auch zwei Kinder.

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Dörfles und Kronach. Um 15.10 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Toyota die Straße zwischen Dörfles und Kronach und kam laut der Polizei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Nachdem sie zunächst zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen streifte, fuhr sie frontal in ein entgegenkommendes Auto einer 61-Jährigen. Darin befanden sich zudem noch die beiden drei und zehn Jahre alten Enkelkinder der Fahrerin. Alle beteiligten Personen wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Die Staatsstraße war während der Bergung der beiden Fahrzeuge für rund zwei Stunden total gesperrt.

