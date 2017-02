Kulmbach: Kinderwagen offenbar absichtlich angezündet

20-Jähriger hatte Brand nach Besuch bei Bekannter gelegt - vor 1 Stunde

KULMBACH - Am Dienstagabend hatte in einem Kulmbacher Mehrfamilienhaus ein Kinderwagen gebrannt, mehrere Menschen wurden verletzt. Jetzt ist klar: Der Brand wurde absichtlich gelegt.

Der brennende Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in Kulmbach am Dienstagabend hatte im Stadtzentrum einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Einige Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten allerdings das Haus verlassen, darunter auch einige Asylbewerber. Fünf Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, drei mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jetzt ist klar: Ein 20-Jähriger, der kurz zuvor bei einer Bekannten in dem Haus an der "Sutte" zu Besuch war, hatte anschließend den Kinderwagen in Brand gesteckt. Der Mann konnte von einer Polizeistreife kurz darauf noch am Brandort vorläufig festgenommen werden. In seiner Vernehmung gab der Mann an, das Feuer spontan aus einer Laune heraus gelegt zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler gibt es keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Der Kulmbacher sitzt auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft.

vb