Kurze Pause vom schweißtreibenden Sommerwetter

NÜRNBERG - Die Wetterkarte kennt im September gleich mehrere Symbole: Am Wochenende droht uns Regen und Gewitter. Aber keine Angst: Auf das Nürnberger Volksfest können Sie auch in der folgenden Woche wieder mit Dirndl und kurzem Trachtenhemd gehen. Hier sind die Aussichten.

Paddeln auf der Luftmatratze im September? Das gute Wetter zum meteorologischen Herbstanfang macht's möglich. © dpa



Wie der Wetterochs vermeldet, soll uns am Montag zwar eine Kaltfront erwarten - dahinter lauert aber schon ein Hoch für einen sommerlichen September. Und das, obwohl der Sommer seit dem heutigen Donnerstag nun offiziell durch den meteorologischen Herbstanfang ersetzt wurde. Besten Dank, Hoch Harald.

Am Donnerstag sind die Aussichten aber erstmal positiv. Nachdem sich der Morgen noch leicht bewölkt zeigt, steigen die Temperaturen ab mittags auf bis zu 27 Grad, einige Stunden später soll uns sogar ein schöner Sommerabend entzücken. Das vermeldet das Portal wetter.com.

Auch am Freitag dürfen wir uns auf bis zu 28 Grad freuen. Dazu gibt's zwar eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 20 Prozent - der Wetterdienst von nordbayern.de verspricht jedoch heiteres Sommerwetter. Einzig in den Mittagsstunden könnten einige Wolken das wohltuende Sonnenlicht zurückdrängen. Wer die Abwechslung liebt, der ist mit diesem Spätsommer aber wirklich schlecht bedient.

Das Naturgartenbad in Nürnberg hat seinen Sommerbetrieb wegen des schönen Wetters nun sogar verlängert.

Und am Wochenende? Auf wetter.de ist man sich sicher: Die Sonne scheint am Samstag den ganzen Tag bei bis zu 28 Grad. Am Sonntag kann es zwar teilweise bewölkt sein, die heißen Temperaturen bleiben uns dennoch erhalten. Der Wetterochs hält aber Gewitter und Regenschauer ab dem Vormittag für möglich, es werden maximal 24 Grad erwartet.

Am Montag gehen die Wetterdienste aber von Abkühlung aus: Eine Kaltfront bringt gelegentliche Schauer, die Temperaturen pendeln sich auf etwa 15 bis19 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de berichtet. Wer dann aber die Badesachen im Schrank verstauen will, sollte noch einen zweiten Blick auf die Wetterkarte werfen: Ab Mitte nächster Woche steigen die Temperaturen dann nämlich wieder an. Ein Sommer wie aus dem Märchenbuch geht dann noch ein wenig weiter.

