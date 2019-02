Labor in Franken ausgehoben: Polizei verhaftet Drogenkoch

28-Jähriger in Wohnung eines Bekannten aufgespürt - Handel in Oberfranken? - vor 1 Stunde

EBERN - Die Polizei ist sich sicher: In Ebern im Landkreis Hassberge betrieb ein 28-Jähriger in seinem Keller ein Drogen-Labor, produzierte dort eine größere Menge Crystal. Zunächst war der Mann flüchtet - jetzt schlugen die Ermittler aber zu.

Die Polizei spricht von "intensiven Ermittlungen", davon, dass die Bevölkerung eine mitentscheidende Rolle gespielt habe. Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei einen Verdächtigen fest - er soll in Ebern ein Crystal-Labor betrieben haben. Im Keller des Mannes habe man eine "Vielzahl von Rauschgiftutensilien" sichergestellt. Vom Mieter der Wohnung fehlte zunächst aber jede Spur.

Deshalb fahndete die Polizei nach dem Mann. "Der 28-Jährige konnte mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Oberfranken in der Wohnung eines Bekannten in Scheßlitz festgenommen werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Ein entsprechender Haftbefehl bestand seit Mittwoch.

Der Verdächtige wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Herstellung von Methamfetamin und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eröffnet hat. Jetzt sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft.

