Lagerhalle in Brand: Feuer frisst sich durch Dachstuhl

Flammen brachen auf Firmengelände östlich von Coburg aus - Ursache unklar - vor 47 Minuten

RÖDENTAL - Im Rödentaler Stadtteil Blumenrod ist am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Eigentümer des Gebäudes zog sich dabei eine Rauchvergiftung zu.

Das Feuer brach kurz vor 14.30 Uhr in einer Lagerhalle in der Blumenroder Straße aus. Ein Zeuge bemerkte den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte - als diese eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Feuerwehr brachte das Feuer dann allerdings schnell unter Kontrolle. Der 45-jährige Besitzer der Lagerhalle erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unbekannt, die Kripo Coburg ermittelt.

