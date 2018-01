Land unter: Hochwasserlage in der Region spitzt sich zu

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Beim Durchzug von Sturmtief Burglind ist die Region - mit der markanten Ausnahme des Örtchens Wind - recht glimpflich davongekommen, doch jetzt spitzt sich die Hochwasserlage in einigen Orten zu.

Der anhaltende Regen sorgt in der Region für hohe Wasserstände, überflutete Wiesen und Straßen sowie vollgelaufene Keller - so auch wie hier in Ansbach. © NEWS5 / Haag



In der Nacht zum Freitag hieß es in mittelfränkischen Ansbach Land unter: Wegen starker Regenfälle lief der Dombach über. Ganze Straßen standen unter Wasser, auch Keller und Grundstücke hat das Wasser in Mitleidenschaft gezogen. Das Technische Hilfswerk musste anrücken und mit Sandsäcken gegen die Überflutungen kämpfen.

Nahe Erlangen bahnten sich die Wassermassen ihren Weg nach Uttenreuth, weil sich die Äcker zwischen Marloffstein und Uttenreuth am Donnerstag durch den starken Regen vollgesaugt hatten und sie kein Wasser mehr aufnehmen konnten. Die Feuerwehren leiteten die braune Brühe gezielt in die Gullys und auch der Pegel stieg schon bald nicht mehr weiter an, sodass die Gefahr gebannt war.

Bis zum Samstag soll die Hochwasserwelle, die sich derzeit noch in den Neben- und Zuflüssen wie Zenn, Aisch, Fränkischer Rezat und Pegnitz ansammelt, ihren Höhepunkt erreicht haben. Dieser soll dann noch einmal ein gutes Stückchen über den Werten vom Jahreswechsel liegen.

Der Regen verschärfte die Lage noch einmal. Die Altmühl überschritt die zweite Hochwasser-Meldestufe auf der vierstufigen Skala. Uferwege waren ebenso überschwemmt wie weite Talauen. Für Beilngries (Landkreis Eichstätt) wird erwartet, dass die Altmühl in der Nacht zum Samstag die Meldestufe 3 erreichen könnte. Das heißt: Erstes bewohntes Gebiet wird überschwemmt, vereinzelt läuft das Wasser in Keller.

Auch am Pegel Laufermühle an der Aisch schwillt der Fluss an, auch dort besagt die Prognose, dass der Wasserstand bis auf Meldestufe 3 steigen könnte.

Besorgniserregender ist die Lage derzeit in Oberfranken, wo neben heftigen Regenfällen und komplett gesättigten Böden auch noch der zuvor gefallene Schnee schnell abschmolz. Durch das Flüsschen Steinach etwa schossen in Fürth am Berg (Landkreis Coburg) mehr als 37.000 Liter pro Sekunde, gegen Ende des Jahres waren es gerade mal 7000 gewesen. Der Fluss überschritt die Meldestufe 3 deutlich. Zu Überflutungen von Straßen und Kellern kam es auch in Mainleus (Landkreis Kulmbach). Kritisch war die Lage auch bei Schenkenau an der Itz (Landkreis Coburg), einem Obermain-Zufluss.

Dementsprechend steigen auch die Pegel am Main, wo der gesamte in Bayern nördlich der Wasserscheide gefallene Niederschlag zusammenfließt. In Schweinfurt soll am Samstag die Meldestufe 1 erreicht werden, womöglich wird auch die Meldestufe 2 überschritten. In Kemmern bei Bamberg, wo der Höhepunkt der Hochwasserwelle früher durchrollt, soll Freitagnacht sogar die Meldestufe 3 ausgerufen werden.

Auf dem gesamten Main ist deshalb bereits seit Donenrstag die Schifffahrt nur noch eingeschränkt möglich. Wegen der steigenden Wasserstände auf dem Rhein wurde auch die Schleuse Main-Kostheim, der Übergang von Main zu Rhein, gesperrt. Die Mosel ist sogar schon komplett zu für Schiffe.

Wassermassen bis zum Wochenende

Laut dem Deutschen Wetterdienst ist im Allgäu wegen des erwarteten Starkregens in Verbindung mit Schmelzwasser bis zum Samstag mit gewaltigen Wassermassen zu rechnen. Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) geht für die Region mit einer Abflussmenge von 70 bis 100 Litern pro Quadratmeter aus. "Das ist natürlich sehr viel", machte er deutlich. Bei der "Abflussmenge" wird zum aktuellen Niederschlag noch das von den Bergen kommende Schmelzwasser hinzugerechnet.

Mit Hochwasser auf der Donau rechnet der Hochwasserwarndienst allerdings erst zum Wochenende. In Regensburg haben deshalb Mitarbeiter des Bauhofs damit begonnen, mobile Hochwasserschutzwände zu errichten, um eine Überflutung der historischen Altstadt zu verhindern. Im Bereich der Alten Brücke und in Höhe des Ortsteils Schwabelweis könnte laut amtlicher Hochwasserwarnung in der Nacht zum Sonntag die höchste Meldestufe vier erreicht werden.

