Land unter in Kulmbach nach schwerem Unwetter

Bundesstraße zwischenzeitlich komplett gesperrt - Schäden im Stadtgebiet - vor 46 Minuten

KULMBACH - Ein schweres Unwetter hat am Samstagnachmittag im oberfränkischen Kulmbach größere Schäden verursacht. Eine Schlammlawine blockierte eine Bundesstraße in der Umgebung. Die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz.

Land unter in Kulmbach: Hektisch versuchen Anwohner zu verhindern, dass die Keller ihrer Häuser vollaufen. © Marcel Winkler

Land unter in Kulmbach: Hektisch versuchen Anwohner zu verhindern, dass die Keller ihrer Häuser vollaufen.

Von etwa 16.30 bis 17 Uhr am Samstag sorgte ein heftiger Gewitterregen, teils mit Hagel, für reichlich Chaos in Oberfranken. Die B289 war bei Kauernburg nach einem Erdrutsch von einem Hang zwischenzeitlich beidseitig gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken mitteilte. Die Schlammlawine hatte die Fahrbahn vollständig verschmutzt. Auch die B85 bei Kulmbach war laut dem Sprecher wegen Überflutung komplett gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema

Innerhalb kürzester Zeit ist am Samstag in Kulmbach die Monatsmenge an Regen heruntergekommen. Keller liefen voll, die Kanalisation schaffte die Wassermassen nicht mehr. Diese Bilder zeigen das Ausmaß des Unwetters.