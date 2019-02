Landesmedienanstalt legt "Drachenlord"-Livestream still

EMSKIRCHEN - Seit Jahren stellt der umstrittene YouTuber Rainer W. alias "Drachenlord" vom kleinen Dorf Altschauerberg aus seine Videos ins Internet und sorgt dadurch immer wieder für Unruhe und Polizeieinsätze. Nun hat ihm die Bayerische Landeszentrale für neue Medien allerdings teilweise einen Strich durch die Rechnung gemacht - denn für sein Streaming-Angebot bräuchte er eine Zulassung.

Seit Jahren stellt der umstrittene YouTuber Rainer W. alias "Drachenlord" vom kleinen Dorf Altschauerberg aus seine Videos ins Internet und sorgt dadurch immer wieder für Unruhe und Polizeieinsätze. © Screenshot YouTube



Es gibt wohl nur wenige YouTuber, die sich mit Hass so gut auskennen wie Rainer W., im Internet besser bekannt unter seinem Pseudonym "Drachenlord". Seit der 29-Jährige (der in seinen Videos gerne zu teils drastischen Beleidigungen greift) in einem Video seine Privatadresse veröffentlicht und seine Kritiker (die ebenfalls gerne zu drastischen Beleidigungen greifen) aufgefordert hat, zu ihm zu kommen und sich ihm zu stellen, kommt das kleine Dorf Altschauerberg nicht mehr zur Ruhe und wird mit regelmäßigen Polizeieinsätzen von teils beträchtlicher Größe konfrontiert.

Nun jedoch musste der ausgesprochen mitteilsame YouTuber einen Rückschlag hinnehmen. Seit längerer Zeit lädt er nicht nur seine Videos auf das Videoportal YouTube hoch sondern streamt auch live via YouNow. Das Problem daran: Unter bestimmten Voraussetzungen braucht man dafür eine kostenpflichtige Zulassung.

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien veröffentlicht hierzu unter anderem folgende Kriterien auf ihrer Webseite: "Eine Zulassung ist erforderlich, wenn (...) das Angebot linear verbreitet (also gestreamt, d. Red.) wird und mehr als 500 Nutzern gleichzeitig zugänglich ist".

Einen Zusammenhang mit den teils höchst fragwürdigen Inhalten seiner Streams - wie beispielsweise Aussagen wie "ja 'n Holocaust wäre mal natürlich eine richtig nice Sache" oder das Hantieren mit Sexsspielzeug - hat die Sperre aber nicht. Stattdessen handelt es sich offenbar um ein formales Problem, wie die BLM in zwei Tweets mitteilte:

In Sachen #Drachenlord 1. #Livestream ist aus formalen Gründen untersagt worden. Antrag auf #Rundfunkzulassung enthielt nicht alle erforderlichen Unterlagen. Sie wurden trotz Nachfrage nicht nachgereicht. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung hat deshalb nicht stattgefunden. — BLM (@BLM_Bayern) 1. Februar 2019

In Sachen #Drachenlord 2. Der #Livestream-Betreiber behauptet nun, den Antrag nicht selbst gestellt zu haben. Das ändert nichts an der Untersagung, da Livestream-Angebote als Rundfunk eingestuft werden. Weitere Infos: https://t.co/Tb49IUFGHw — BLM (@BLM_Bayern) 1. Februar 2019

Die Reaktion des 29-Jährigen ließ nicht lange auf sich warten. "Offline", steht über dem Account. Und darunter wörtlich: "Ihr Wolltet mich scheitern sehen. Seit ihr nun Glücklich? Oder wollt ihr die Leere in eurer Seele mit dem nächsten Füllen?"

