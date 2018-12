Landkreis Hof: Sekundenschlaf führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro - vor 2 Stunden

REGNITZLOSAU - Offensichtlich eingeschlafen ist ein 67-jähriger Peugeot-Fahrer am frühen Dienstagabend auf der A93 bei Regnitzlosau. Er krachte in die Mittelleitplanke.

Am frühen Dienstagabend kam es auf der A93 in Richtung Weiden zu einem Verkehrsunfall. Foto: NEWS5 / Fricke



Der Mann war gegen 17.40 Uhr mit seiner 65-jährigen Ehefrau auf der A93 auf dem Weg in Richtung Süden, als er nach eigenen Angaben in einer langgezogenen Rechtskurve mit leichtem Gefälle in einen Sekundenschlaf fiel. Dabei streifte er mit seinem Pkw zunächst die Mittelschutzplanke und prallte einige Meter weiter nach rechts in die Außenschutzplanke. Von dort schleuderte der Pkw nach links und kam schließlich an der Mittelschutzplanke zum Stehen.

Der Fahrer eines weiteren Pkw konnte dem Unfallfahrzeug zwar ausweichen, er streifte jedoch noch dessen Fahrzeugseite. In der Gegenrichtung wurden zwei weitere Fahrzeuge von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen und beschädigt.

Die beiden Insassen des Peugeot wurden verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Seine Ehefrau wurde schwerer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Den Gesamtschaden schätzt die Verkehrspolizeiinspektion Hof auf rund 10.000 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rehau, Regnitzlosau und Gattendorf waren mit erheblichem Kräfteansatz vor Ort und sicherten die Unfallstelle.

Gegen den Fahrer ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Hof nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung, da das Einschlafen während der Fahrt einen erheblichen körperlichen Mangel darstellt.

krei