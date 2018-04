Landkreis Kitzingen: Sechs Verletzte bei Scheunenbrand

Etwa 120 Einsatzkräfte waren vor Ort - Kriminalpolizei ermittelt - vor 21 Minuten

DETTELBACH - Beim Brand einer Scheune im unterfränkischen Dettelbach (Landkreis Kitzingen) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Fünf Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, einer zog sich Brandverletzungen zu.

Unter den Verletzten sei auch ein Feuerwehrmann gewesen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Scheune ging am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr in Flammen auf und brannte vollständig nieder. Dabei wurden auch der Vorbau des zugehörigen Wohnhauses und mehrere benachbarte Gebäude beschädigt.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Insgesamt waren etwa 120 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Brandfalls beitragen könnten. Zeugen sollen sich bei der Kripo Würzburg unter 0931/4571732 melden.

