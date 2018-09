Landkreis Regensburg: Mann schießt am Bahnhof um sich

Mit einem Großaufgebot sperrte die Polizei den kompletten Bereich ab - vor 41 Minuten

REGENSBURG - Am Dienstag meldeten Zeugen um kurz nach 12 Uhr mehrere Schüsse aus dem Bereich des Bahnhofs in Etterzhausen bei der Polizei. Grund dafür war, dass ein 23-Jähriger Regensburger wegen eines Streites mit einer Schreckschusspistole geschossen hatte.

Gleich zwei Mal waren die Regensburger Polizisten am Dienstag wegen Schusswaffen unterwegs. © News5



Gleich zwei Mal waren die Regensburger Polizisten am Dienstag wegen Schusswaffen unterwegs. Foto: News5



Da die Lage zunächst nicht klar war, musste die Polizei mit einem Großaufgebot den kompletten Bereich rund um den Bahnhof absperren und sichern. Es durften auch keine Züge mehr fahren, bis der Täter festgenommen wurde.

Nur 15 Minuten später wurde die Polizei erneut zu einem Schusswaffeneinsatz gerufen. Ein 16-Jähriger in Regensburg soll eine Schusswaffe zunächst in der Hand gehabt, anschließend in seiner Kleidung versteckt haben und schließlich am Dachauplatz in einen Linienbus eingestiegen sein. Die Polizei fand bei ihm jedoch nur eine Spielzeugwaffe, wofür er sich nun wegen des Führens einer sogenannten Anscheinswaffe zu verantworten hat.

Neben den Polizeibeamten aus dem gesamten Raum Regensburg waren an diesem Tag auch Beamte der Bundespolizei und Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.