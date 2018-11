Landkreis Würzburg: Eine Tote und zwei Verletzte nach Unfall

Eine 48-Jährige verlor ihr Leben - vor 20 Minuten

UNTERPLEICHFELD - Am Dienstagnachmittag stießen ein Auto und ein VW-Bus zwischen Rimpar und Burggrumbach frontal zusammen. Durch den Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt, eine Frau verlor ihr Leben. Die Kreisstraße musste komplett gesperrt werden.

In Unterfranken ist eine Frau bei einem Unfall am Dinestag verstorben. Zwei Personen mussten ins Kranknehaus gebracht werden. © NEWS5 / DESK



Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 18-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Unterfranken mit seinem Auto die Straße von Rimpar in Richtung Burggrumbach. Auf Höhe Unterpleichfeld stieß eine entgegenkommende 37-Jährige in einem VW-Bus frontal mit dem Fahrer zusammen. Die Ursache für die Kollision ist noch nicht bekannt. Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des VW-Busses erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Ihre 48-jährige Beifahrerin verlor bei dem Unfall ihr Leben.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Land übernahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

