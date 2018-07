Landtagswahl 2018: Kleinparteien wollen der CSU einheizen

NÜRNBERG - Alle Klein- und Kleinstparteien haben es in Bayern bei der Landtagswahl 2013 immerhin auf 14 Prozent der Stimmen gebracht. Als Einzelkämpfer aber gehen viele sang- und klanglos unter. Doch sie strengen sich an, das zu ändern.

Ihre Plakate waren zum Teil durchaus witzig. Bei der Landtagswahl 2013 waren die Piraten vielleicht auch deswegen auf 2,0 Prozent gekommen. Sie gehörten damit zu den Großen unter den Kleinen. Daneben gibt es zum Beispiel die WasserPartei oder eine vegane V-Partei3, die wohl auch weiter fast unsichtbar bleiben werden. © Foto: Edgar Pfrogner



Im Parteiengesetz taucht der Begriff nicht auf. Kleinparteien existieren dort gar nicht. Dass es sie gibt, ist aber belegbare Tatsache. Gut, dass sich Politikwissenschaftler Gedanken darüber machen. Die haben nämlich definiert, was eine Kleinpartei ist, nämlich eine Partei, "die sich nicht derart im politischen System durchsetzt, dass sie in signifikantem Maße aktiv und gestaltend am Entscheidungsprozess und an der Auswahl politischen Führungspersonals teilhat". Kurz gesagt: Die haben nach derzeitigem Stand halt nichts zu melden.

Nun zählen in Bayern theoretisch auch FDP (Wahlergebnis 2013: 3,3 Prozent) und die Partei Die Linke (2,1) zumindest auf Landesebene zu solchen Kleinparteien, weil sie eben keinen Vertreter im Landtag sitzen haben. Auf Bundesebene und in anderen Bundesländern ist das aber durchaus der Fall. Da gehören sie dann wieder zu den Großen. Insofern gelten FDP und Die Linke rein wissenschaftlich als Sonderfälle. Andere dagegen müssen eindeutiger in der Rubrik Politik-Zwerge aufgelistet werden.

Den Untergang vorausgesagt

Das geht dann nach dem Urnengang vor fünf Jahren los mit der Bayernpartei (2,1 Prozent), es folgen ÖDP und Piraten (je 2,0), Die Franken (0,7), Republikaner (1,0) und NPD (0,6). Und dann wird es schon fast unsichtbar klein, etwa bei der Frauenliste oder bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), die seit Jahrzehnten den jeweils unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch des globalen Finanzsystems voraussagt. Die landete bei statistischen 0,0 Prozent oder 1619 Stimmen.

Nun kann nicht jeder nach Herzenslust zur Landtagswahl antreten, weil ihm gerade danach ist. Dazu muss noch vor Einreichung eines Wahlvorschlages erst einmal eine sogenannte Beteiligungsanzeige beim Landeswahlausschuss eingehen. Die ist Pflicht für alle, die weder im Landtag noch im Bundestag seit deren letzter Wahl ununterbrochen vertreten waren. Die Frist für die Wahl am 14. Oktober ist Mitte Juli abgelaufen. 16 Parteien und Gruppierungen stehen jetzt auf dieser Liste.

Ziemlich bekannte wie etwa die ÖDP gehören dazu, aber auch exotische wie die Partei für Gesundheitsforschung, die WasserPartei Deutschland – Die NaturWeißen (WPD), oder die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei3). Auch die erst eineinhalb Jahre alte Partei "mut" der frühen Landtags-Grünen Claudia Stamm taucht da auf. Mittelfränkische mut-Vorsitzende ist Christine Deutschmann aus Lauf.

Für sie und ihre Mitstreiter besteht die politische Kärrnerarbeit erst einmal im Unterschriften sammeln, Unterschriften sammeln und noch mal Unterschriften sammeln. Denn wer bei der letzten Landtagswahl nicht mindestens 1,25 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen bekommen hat, braucht eine gewisse Zahl von Unterstützern. In Mittelfranken sind das 1278, in Oberfranken und der Oberpfalz je 850, in Unterfranken 1024. "Wir sind schon fast am Ziel", sagt Deutschmann.

"Mehr Menschlichkeit"

Politisch war die Lauferin vor ihrem Engagement bei mut überhaupt noch nicht aktiv. Bisher habe sie keine andere Partei inhaltlich angesprochen. Die Grünen waren bei ihr völlig unten durch, als die sich als Koalitionspartner für die CSU ins Gespräch brachten. "Mehr Menschlichkeit" käme für die Neupolitikerin mit ihrer Partei in die Politik. Jeder fängt klein an, das ist ihr klar, aber das hindert sie nicht daran, gleich etwas größer zu denken. Fünf Prozent müssten ihrer Auffassung nach schon drin sein.

Da gibt sich Markus Streck aus Wendelstein (Kreis Roth) als Mittelfranken-Chef der ebenfalls noch jungen V-Partei3 bescheidener: "Ziel ist ein Prozent. Damit kommt man schon mal in die staatliche Parteienfinanzierung."

Ganzheitliche Problemlösungen habe sich seine Gruppierung auf die Fahnen geschrieben und Altruismus, also ein Höchstmaß an Selbstlosig- und Uneigennützigkeit. Ein politisch grüner Anstrich schimmert bei Streck erkennbar durch, wenn er redet. Die etablierten Grünen sind für ihn aber nicht konsequent genug, sie seien bereits Teil der "Lobbyismus-Spirale" und vor allem: "Sie sind nicht durchgängig vegan."

Im Vergleich zu Bayernwahl-Greenhorns wie Deutschmann oder Streck ist Robert Gattenlöhner aus Roth, Chef der Partei Die Franken, geradezu ein politisches Urgestein. Er prägt seine Gruppierung seit Jahren und sitzt für sie im Ansbacher Bezirkstag – der wird im Herbst zeitgleich mit dem Landtag gewählt. "Im Bezirkstag sollte es im Oktober mindestens mit einem zweiten Sitz klappen", meint er, "vor fünf Jahren haben uns dazu nur 150 Stimmen gefehlt." Vor einem ersehnten Sitz im Maximilianeum in München sind die Hürden höher. Die Franken nehmen bereits zum zweiten Mal Anlauf.

Realistischerweise geht Gattenlöhner davon aus, dass mit einem solchen Parteinamen die Chancen im Süden Bayerns nicht in den Himmel wachsen. Und in den drei fränkischen Bezirken müsste seine Partei auf rund 15 Prozent kommen, um landesweit jene fünf Prozent zu schaffen, die für Sitze im Landtag notwendig sind.

"Manche sagen: Der spinnt"

"Das ist schon eine Hausnummer", weiß der umtriebige Politiker. "Manche sagen: Der spinnt." Aber die Sache Frankens ist dem selbständigen Unternehmer den aufopferungsvollen Einsatz wert. Die meisten Vertreter der politischen Konkurrenz trügen die fränkischen Anliegen allenfalls bei nützlicher Gelegenheit vor sich her. Das Kraftzentrum der Frankenpower liege natürlich in Roth.

Die Franken als Partei gibt es seit fast zehn Jahren. Die ÖDP darf demgegenüber unter den Kleinparteien als ehrwürdiger Senior angesehen werden. Sie wurde 1982 gegründet. Bayerischer Landesvorsitzender ist Klaus Mrasek aus Amberg, wo er auch im Stadtrat sitzt.

Gerne zitiert er den Ehrentitel "wirksamste Oppositionspartei in Bayern", den Beobachter des Politikbetriebs der ÖDP einmal verliehen haben. Völlig zu unrecht trägt sie den nicht. In der Diskussion um den Atomausstieg drohte sie zum Beispiel mit einem Volksentscheid, um den Landtag aufzulösen. Die Verfassung lässt das zu, wenn eine Million wahlberechtigter Bürger dies beantragen.

Mit der Drohung erreichte die ÖDP wohl, das auch das AKW Isar I einst auf die Schließungsliste kam. Vor 20 Jahren initiierte die ÖDP auch die Abschaffung des Senats per Volksentscheid. Aktuell läuft ihr Volksbegehren "Rettet die Bienen, Vögel und Schmetterlinge – stoppt das Artensterben", an dem sich ein breites Bündnis beteiligt. Es läuft gut, sagt Mrasek.

Warum es die streitbare ÖDP mit solchen sichtbaren Erfolgen, ihrem bürgerlichen Erscheinungsbild und ihrer einigermaßen stabilen Verwurzelung in der bayerischen Kommunalpolitik noch nicht in den Landtag geschafft hat? "Dafür habe ich auch keine Erklärung", bekennt der Landesvorsitzende, "wenn Sie eine haben, sagen Sie es mir."

Gegenwärtig sei in der Landespolitik, so Mrasek, allerdings viel Bewegung drin. Es gehe verstärkt um Wertorientierung, ein Punkt, bei dem die CSU ein schwaches Bild abgebe. Sechs Prozent, so der ÖDP-Landeschef, könnten für seine Partei da schon drin sein. Wenn die optimistischen Einschätzungen - und seien es zweckoptimistische - allein der großen Kleinen und der Neulinge auf dem landespolitischen Parkett am Wahltag 14. Oktober Wirklichkeit werden, wird es ziemlich bunt im Landtag. Dann kommt es dick für die CSU. Mal sehen.

