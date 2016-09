Lange hält die September-Hitze in Franken nicht mehr an

NÜRNBERG - Franken, genieße Deine kommenden Sonnentage! Denn der verlängerte Altweibersommer verabschiedet sich so langsam. Bereits in den kommenden Tagen soll es einen Temperatursturz geben - inklusive einer vollen Packung Herbst.

Bis Mittwoch bleibt's warm. Deshalb: Ab ins Freibad! Foto: dpa



"Sonnig und trocken", so sagt es der fränkische Wetterochs für den Mittwoch voraus. Wieder gibt es mehr als 30 Grad und wieder einmal gibt es bestes Freibad-Wetter mitten im September. Laut wetter.de sind elf Sonnenstunden drin. So lässt sich die Arbeitswoche doch aushalten - zumindest wenn die Mittagspause im Freien stattfindet.

Und es geht am Donnerstag noch einmal so weiter: Das nordbayern.de-Wetter sagt bis zu 29 Grad voraus und dazu bis zum Nachmittag ordentlich Sonnenschein. Am Abend könnten laut dieser Prognose allerdings ein paar Wolken aufziehen und erste Schauer mitbringen. Auch der Wetterochs meldet: "Gegen Abend erreicht uns aber von Südwesten her eine Kaltfront." Ob es Regen gibt, ist laut seiner Vorhersage allerdings noch unsicher. Wer es lieber optimistischer angehen mag, sollte sich nach wetter.de richten. Hier bleibt das Niederschlagsrisiko den gesamten Tag bei null Prozent.

Doch auch der Super-Sonnen-September kann den Herbst nicht aufhalten: Am Freitag soll es einen Temperatursturz geben - nur noch 20 Grad gibt es dann. Dazu soll es den ganzen Tag über regnen können. Lediglich eine Sonnenstunde vermeldet wetter.de.

Comeback-Chancen des Spätsommers? Zumindest am Wochenende nicht besonders gut. Besonders der Samstag könnte ziemlich verregnet werden. Die einzig positive Nachricht der bisherigen Prognosen: Zumindest der Regen soll sich am Sonntag verziehen. Dafür gibt es dann jedoch nur noch Temperaturen um die 17 Grad.

