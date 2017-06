Lange Verzögerungen auf Bahnstrecke Nürnberg-Karlsruhe

Betroffenen wird Alternativstrecke über Augsburg oder München empfohlen - vor 1 Stunde

SCHWÄBISCH HALL - Nachdem am Donnerstag drei leere Güterzugwagen in Baden-Württemberg entgleisten und einer sogar umkippte, war erstmal nicht klar, dass der Vorfall so lange nachwirken würde. Doch Reisende müssen sich zwischen Nürnberg und Karlsruhe länger auf Probleme einstellen.

Bei dem Unfall am Donnerstag wurde auch ein Bahnübergang beschädigt - die Probleme auf der Strecke Nürnberg - Karlsruhe können einige Tage andauern (Symbolbild). © News5



Reisende auf der IC-Strecke Nürnberg-Karlsruhe müssen sich nach einem Unfall mit Güterzügen auf länger andauernde Probleme einstellen. Die Reparaturarbeiten nach dem Vorfall vom Donnerstag dürften noch mehrere Tage dauern, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitag sagte. Reisende müssen im Fernverkehr demnach mit mindestens einer Stunde mehr Fahrzeit rechnen, im Regionalverkehr mit mindestens einer halben Stunde.

Betroffenen wird empfohlen, im Fernverkehr über Augsburg oder München zu fahren. Für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Am Donnerstag waren zwischen den baden-württembergischen Bahnhöfen Gaildorf West und Schwäbisch Hall-Hessental drei leere Wagen eines Güterzuges aus den Schienen gesprungen, einer davon kippte um. Dabei wurde ein Bahnübergang beschädigt.

dpa/als