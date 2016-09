Langsam Abschied nehmen: Der Herbst ist bald da!

Temperatursturz ab Freitag - Der Herbst zeigt sich so langsam - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch einmal ins Freibad, noch einmal Sommergefühle. Kaum vorstellbar, dass das freudige Sonnenspiel im September bald ein jähes Ende finden soll. Doch ab Freitag gibt es eine dicke Ladung Herbstwetter - mit Regenschauern inklusive.

Bald ist er da: Der Herbst. © dpa/vm



Das Wetter am Donnerstag geht eigentlich so weiter, wie wir es bisher gewohnt sind. In Nürnberg sollen uns Werte zwischen 16 und 30 Grad verwöhnen. Die Sonne scheint zum Sommerausklang laut wetter.de 10,5 Stunden. Ein kleines Lüftchen aus Osten dürfte dabei so manche Schweißperle von der Stirn wehen. Perfekte Bedingungen also.

Am Freitag ist die sommerliche Phase dann leider erstmal vorbei. Es wird unbeständig und mit Höchsttemperaturen von 22 Grad auch etwas kühler. Die Sonne traut sich auch nur noch vier Stunden raus. Einen Schuldigen für das kaltnasse Wetter hat der Wetterochs auch schon gefunden. Ein feuchtkühler Westwind erreicht uns nämlich übers Wochenende. "Es ist wechselnd und bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen Regenfällen", vermeldet der Meteorologe.

Die Comeback-Chancen des Spätsommers? Sie stehen auch am Samstag nicht besonders gut. Regen ist an diesem Tag definitv Programm, die Sonnenstrahlen verstecken sich den gesamten Tag hinter den nassen Wolken. Mehr als 17 Grad sind nicht drin. Laut wetter.de soll es sogar gewittrig werden. Am Sonntag bleibt es ebenfalls regnerisch.

Doch nicht verzagen. Es gibt schließlich nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Also: Nicht auf der Couch versauern und raus aus der Wohnung, denn am Wochenende ist jede Menge geboten.

