Obwohl Sturm und Regen eigentlich erst am Donnerstag das Frankenland erreichen sollen, ist das Wetter bereits am Mittwoch ein Thema. In Forchheim-Reuth sorgte das Wasser dafür, dass das Erdreich hinter einer Gartenmauer weggespült wurde. Die Mauer fand keinen Halt mehr und stürzte auf die Rotbrunnenstraße, die daraufhin nicht mehr passierbar war.