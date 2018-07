Vermutlich übersah er das Stauende: Ein Lastwagenfahrer verstarb am Dienstag noch an der Unfallstelle, als er ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw auffuhr. Beide Lastwagen mussten abgeschleppt werden, die Strecke war bis in den Nachmittag gesperrt. © NEWS5 / Patzak