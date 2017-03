Laster mit 90 Schweinen umgekippt: Mehrere Tiere tot

Großteil der Vierbeiner wurde eingeklemmt - Unfallursache noch unklar - vor 1 Stunde

MELLRICHSTADT - Totalschaden am Transporter, tote Tiere und Schweine, die auf der Fahrbahn umher irren: Der Unfall eines Viehtransporters im Landkreis Rhön-Grabfeld sorgte am Dienstagabend für Chaos auf einer Staatsstraße.

Laut Angaben der Polizei kam der 61-jährige Fahrer am Dienstagabend in einer langezogenen Rechtskurve mit seinem Viehtransporter von der Straße in Mellrichstadt ab. Gegen 19.15 Uhr kippte der mit etwa neunzig Schweinen beladene Laster auf die Staatsstraße 2292. Ein Großteil der Schweine wurde in dem Transporter eingeklemmt, etwa dreißig Tiere entkamen und liefen auf der Straße umher.

Der 61-Jährige selbst blieb unverletzt, doch ein angeforderter Amtstierarzt musste noch vor Ort verletze Tiere erlösen. Am Lkw entstand Totalschaden. Während der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße komplett gesperrt werden.

