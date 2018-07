Laster-Unfall in Franken: Stundenlanger Stau in der Hitze

SELB - Am Donnerstagvormittag stieß ein Laster, der auf der A93 in Fahrtrichtung Hof unterwegs war, aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Warnleitanhänger bei Selb zusammen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau in der brütenden Mittagshitze - mit üblen Folgen für Autofahrer.

Die Stahlplatten, die der Truck aufgeladen hatte, lagen über die ganze Fahrbahn verstreut. Foto: NEWS5 / Fricke



Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 9.45 Uhr. Ein 25 Tonnen schwerer Laster, der von einem 57-Jährigen gelenkt wurde, fuhr aus bislang ungeklärten Gründen auf einen Warnleitanhänger auf und verlor dabei seine komplette Ladung. Darunter befanden sich vor allem Stahlplatten, die über die ganze Fahrbahn verstreut wurden.

Die Autobahn musste vor dem Tunnel Unterweißenbach für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Stau war immens - und das in der brütenden Mittagshitze. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr stellte einen Pavillon unweit der Unfallstelle aus, wollte damit Hitzeschocks unter den wartenden Autofahrern verhindern. Die Retter reichten außerdem Getränke.

"Die Sonne brennt heftig runter"

Eine Autofahrerin berichtete der Nachrichtenagentur News5 vor Ort: "Es geht ganz gut, die Sonne brennt heftig runter. Gott sei dank, ist uns nichts passiert. Gott sei dank, waren wir nicht zwei, drei Sekunden eher dran. Ansonsten wären wir auch beteiligt gewesen, weil wir ziemlich nah dahinter waren. Der Lastwagenfahrer hat leichte Verletzungen, man darf gar nicht nachdenken, was passiert wäre, wenn wir neben ihm gewesen wären. Die Einsatzkräfte geben ihr Möglichstes, das geht nicht von jetzt auf gleich, wir werden gut versorgt."

Zwischenzeitlich konnten die Polizeikräfte die stehenden Autos aus dem Unfallbereich ableiten. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 450.000 Euro.

