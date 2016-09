Lastwagen wich aus: Fahranfänger überlebt Horror-Unfall

Sein Peugeot ist massiv beschädigt, der 18-Jährige wohl aber nur leicht verletzt - vor 1 Stunde

BRUCK - Dieser Fahranfänger hatte einen Schutzengel: Ein 18-Jähriger krachte am Mittwochabend in der Oberpfalz mit seinem PS-starken Peugeot in eine Leitplanke und wurde von einem Sattelzug nur haarscharf verfehlt. Am Ende kam er mit einer blutigen Nase davon.

Deformiertes Metall, gesplitterte Scheiben: Der Sportwagen wurde stark beschädigt. Foto: NEWS5 / Bock



Plötzlich geriet der 18-Jährige mit seinem Peageot RCZ Sportwagen auf die Gegenspur, touchierte er eine Leitplanke. Dort, auf der Gegenspur, fuhr ihm ein Sattelzug entgegen - der Fahrer jedoch reagierte nach ersten Informationen geistesgegenwärtig und wich aus. Zwar streifte der Sportwagen den Lkw, eine Frontalkollision allerdings blieb aus.

Das Fahrzeug ist völlig zerstört, der Blick auf den deformierten Motorraum frei, die Beifahrertür nicht mehr vorhanden. Dennoch: Der 18-Jährige kam nach Polizeiangaben mit einer "blutigen Nase" davon. Er wurde in eine Klinik gebracht, dort soll er vorsichtshalber noch einmal untersucht werden. Derzeit gehen die Beamten lediglich von leichten Verletzungen aus.

Die Feuerwehren aus Bodenwöhr und Bruck sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr um und reinigten die Straße. Die B85 war für mindestens eine Stunde komplett gesperrt.

