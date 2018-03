Laue Sonntagswärme: Temperaturen steigen weiter

Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft - Niederschläge in der Nacht - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Nachdem die Kälte ganz Franken fest im Griff hatte, geht es nun bergauf. Das Thermometer steigt und erreicht am Sonntag Spitzenwerte von bis zu 11 Grad - im Plusbereich versteht sich.

Zumindest sind sie schon da: Die Schneeglöckchen. Jetzt fehlt nur noch die Sonne und (noch) wärmere Temperaturen. © dpa



Zumindest sind sie schon da: Die Schneeglöckchen. Jetzt fehlt nur noch die Sonne und (noch) wärmere Temperaturen. Foto: dpa



Es ist überstanden: Nachdem die vergangenen Tage mit Temperaturen von bis zu -15 Grad regelmäßig für Eiszapfen an der Nase sorgten, wird es endlich wärmer.

Bei Werten von -1 bis +6 Grad ist der Himmel am Sonntag zwar meist mit Wolken bedeckt, ab und zu zeigt sich aber auch die Sonne. Laut Wetterochs sind maximal sogar +11 Grad drin.

Geht es nach wetter.com sollen die Temperaturen auch in der Nacht zum Montag erstmals wieder im positiven Bereich bleiben - wenn auch nur knapp. Der Wetterochs kündigt vereinzelt Niederschläge in der Nacht an. Diese können je nach Region entweder aus Schnee oder aus Regen bestehen. Autofahrer und Fußgänger müssen mit Glätte rechnen.

Die neue Woche startet mit ähnlichen Wetterverhältnissen und setzt laut dem Deutschen Wetterdienst sogar noch einen drauf: Bereits frühmorgens ist es mit 1 Grad - im Vergleich zu den letzten Wochen - recht frisch, für die Mittagszeit werden Temperaturen von bis zu 7 Grad vorhergesagt. Der Dienstag erreicht bei einem Sonne-Wolken-Mix um die 8 Grad Maximaltemperatur.