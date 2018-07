Lauf: Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze aus einem Auto

Das Tier wollte es sich offenbar im Motorraum gemütlich machen - vor 1 Stunde

LAUF - Die Laufer Feuerwehr hat am Sonntagvormittag eine Katze aus dem Motorraum eines Autos befreit. Die Retter mussten brachiale Methoden anwenden.

Die Feuerwehr zerschnitt den Keilriemen des Autos, um das Tier zu befreien. © Feuerwehr Lauf



Das Tier war in das Innere eines Audi Q3 geklettert, der im Musikerviertel abgestellt war. Als die Nachbarin ihren Wagen starten wollte – ohne das Tier zu bemerken – wurde die Katze vom Keilriemen im Motorraum eingeklemmt. Die Ehrenamtlichen zerschnitten den Riemen.

Weil sich die zwölf Jahre alte Katze am Bauch verletzt hatte, wurde sie durch die Feuerwehr in eine Nürnberger Tierklinik transportiert und wurde dort umgehend behandelt. Der Schaden am Fahrzeug beschränkt sich auf den zerstörten Keilriemen.

Andreas Sichelstiel