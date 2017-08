10.000 Euro Sachschaden bei Einbruchsversuch

Die Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

LAUF - Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Simonshofen einzubrechen. Dabei verursachten die Täter einen hohen Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Einbrecher versuchten zwischen 1 Uhr am Donnerstag und 7.30 am Freitagmorgen das Garagentor eines Anwesens im Veldershofer Weg aufzubrechen. Als ihnen dies nicht gelang, probierten die Unbekannten das Gleiche bei der Haustür.

Die Polizei gibt an, dass dabei ein Sachschaden in der Höhe von rund 10.000 Euro entstand. In das Haus schafften es die Täter nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0911 2112-3333 zu melden.

