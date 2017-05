52-Jähriger vermisst: Wer hat Manfred K. zuletzt gesehen?

Gesuchter soll sich in einem psychisch labilen Zustand befinden - vor 1 Stunde

LAUF A. D. PEGNITZ - Seit Montagnachmittag wird Manfred K. aus Lauf an der Pegnitz vermisst. Eine Suche in der Nacht zum Dienstag verlief ergebnislos, lediglich das Auto des 52-Jährigen fanden die Ermittler im Schwaiger Gemeindeteil Behringersdorf. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Der Gesuchte: Manfred K. wird seit Montagnachmittag vermisst. Foto: Polizeipräsidium Mittelfranken



Zuletzt wurde Manfred K. am Montag gegen 13.45 Uhr gesehen, am späten Nachmittag meldeten seine Angehörigen ihn als vermisst. Noch am Montagabend begann mit Hilfe von Hunden die Suche nach dem 52-Jährigen, von Manfred K. fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Lediglich der Pkw des Mannes wurde im Schwaiger Gemeindeteil Behringersdorf aufgefunden. Auch am Dienstag ging die Suche nach K. weiter. Der Vermisste soll sich laut seinen Angehörigen in einem psychisch labilen Zustand befinden.

Manfred K. ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat kurze braune Haare und einen Oberlippenbart. Er ist mit einer grauen oder khakifarbenen kurzen Hose, einem blauen T-Shirt und blauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort nehmen die Polizeiinspektion Lauf unter der Rufnummer 09123/9407-0 sowie jede andere Dienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

