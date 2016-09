80.000 Euro Wert: Mercedes Benz in Lauf gestohlen

Fahndung mit Hubschrauber schlug fehl - Pkw zuletzt in Pegnitz geortet - vor 50 Minuten

LAUF/PEGNITZ - Am Wochenenede haben Autodiebe im Nürnberger Land erneut ihr Unwesen getrieben. Am Freitag wurde in Lauf an der Pegnitz einen Mercedes GLE im Wert von 80.000 Euro gestohlen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem gestohlenen Luxuswagen.

In der Nacht auf Freitag war der graue Mercedes Benz GLE 350d 4Matic in einem Carport im Krähenwinkel in Lauf an der Pegnitz abgestellt. Zwischen 3 Uhr und 9 Uhr schlugen die unbekannten Diebe zu. Der Besitzer konnte seinen Geländewagen zuletzt in Pegnitz im Landkreis Bayreuth orten und verständigte daraufhin sofort die Polizei.

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberfranken suchten mithilfe eines Polizeihubschraubers nach dem gestohlenen Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen LAU-HH 696. Die Suche nach dem Wagen blieb jedoch bisher erfolglos.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzten.

Erst im August haben Unbekannte in Erlangen Autos im Gesamtwert von über einer Viertelmillion Euro entwendet.

jm

