A9: Auffahrt bei Lauf wird Mittwochabend gesperrt

Eine Bedarfsumleitung wird eingerichtet - vor 12 Minuten

LAUF A. D. PEGNITZ - Aufgepasst, Autofahrer: Aufgrund von Bauarbeiten wird die A9-Anschlussstelle Lauf an der Pegnitz für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt.

In der Nacht auf Donnerstag wird die Auffahrt Lauf an der Pegnitz in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.



In der Nacht auf Donnerstag wird die Auffahrt Lauf an der Pegnitz in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.



Von der Nacht des 18. auf den 19. Juli wird die Auffahrt der Anschlussstelle Lauf an der Pegnitz auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Die Arbeiten auf der Baustelle werden Mittwochabend um 20 Uhr aufgenommen und dauern bis 6 Uhr früh am Donnerstag. Grund für die Sperrung sind Schäden an der Deckschicht des Asphalts.

Autofahrer werden durch die Bedarfsumleitung U71 über die Anschlusstelle Lauf/Hersbruck umgeleitet.