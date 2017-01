Bei Bräunleinsberg (Landkreis Nürnberger Land) wollte am Donnerstagmorgen ein Taxifahrer von Ottensoos kommend auf die B14 abbiegen. Dabei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit eines herannahenden Winterdienstfahrzeugs, welches das Taxi auf der Fahrerseite rammte. Der 49-jährige Fahrer wurde in seinem Wagen schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ready, Steady, Go! In Lauf treten am Wochenende Europas beste Schlittenhunde gegeneinander an. Beim "Dryland"-Wettbewerb sind Teams aus 20 verschiedenen Ländern am Start. Die Schlittenhunde-Führer und ihre Tiere messen sich in verschiedenen Kategorien. Zu sehen sind reinrassige Schlittenhunde, zum Beispiel Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Grönländer oder auch Samojedes.