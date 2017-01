"Glück ab, gut Land": Zunächst wurden rund 3000 Kubikmeter Luft in die aus deutscher Produktion stammende Hülle, in der leicht ein Zweifamilienhaus Platz hätte, erwärmt um über die Thermik ein Aufsteigen überhaupt zu ermöglichen. Dann stieg der Ballon in luftige Höhen.

Seit Ende Dezember laufen in Schnaittach am Rothenberg nachts die Schneekanonen. Eine davon hat der Skiclub Rothenberg für Testzwecke dort positioniert, da sich diese bei entsprechenden Temperaturen selbsttätig aktiviert und die aktiven Ehrenamtlichen nicht ständig das Thermometer im Auge behalten müssen. Nun kann die weiße Pracht den Rothenberg in eine winterliche Landschaft verzaubern. Der Skiclub, aber auch die Schulkinder würden sich freuen, wenn noch in den Winterferien der Betrieb möglich sein sollte.