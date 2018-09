Banküberfall in Röthenbach: Polizei warnt vor flüchtigem Täter

Fahndung nach dunkel gekleidetem Mann läuft - Bei Hinweisen sofort die 110 wählen - vor 51 Minuten

RÖTHENBACH - Alarm in Röthenbach an der Pegnitz: Ein dunkel gekleideter Mann überfiel am Vormittag eine Bank. Laut Aussage der Polizei befindet sich der Täter auf der Flucht und ist möglicherweise bewaffnet. Potenzielle Zeugen sollten daher größte Vorsicht walten lassen.

Die Polizei sucht mit einem großen Aufgebot nach dem flüchtigen Täter. © Kirchmayer



Die Polizei sucht mit einem großen Aufgebot nach dem flüchtigen Täter. Foto: Kirchmayer



Ersten Polizeiangaben zufolge betrat ein junger, dunkel gekleideter Mann gegen 10 Uhr die Sparkasse in der Karlstraße in Röthenbach an der Pegnitz. Dort drohte er mit einer Schusswaffe und forderte von den Bankangestellten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Nachdem er seine Beute erhalten hatte, flüchtete er. Derzeit laufen intensive Fahndungsmaßnahmen. Laut einem Sprecher wurden Spürhunde und ein Hubschrauber angefordert.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

16 bis 25 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

Kurze, dunkle Haare

Dunkle Kleidung und schwarze Baseballcap mit Nike-Zeichen

Während des Überfalls trug er eine schwarze Maske.

In der Schalterhalle befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls zahlreiche Kunden. Drei Personen erlitten einen Schock. Derzeit befragt die Polizei in und um die Bank Zeugen.

Wer einen Mann, auf den die genannte Beschreibung zutrifft, gesehen hat, wird gebeten, sich sofort unter der Notrufnummer 110 zu melden. Allerdings mahnt die Polizei zur Vorsicht, denn vermutlich ist der Täter noch immer bewaffnet!

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.