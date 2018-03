Lange hat es gedauert bis auch in Schnaittach am Rothenberg der Ski-Lift in Betrieb genommen werden konnte. Erst ab Mitte der vergangenen Woche sausten Skifahrer den Hang hinab. Zum Wochenende waren bei bestem Sonnenscheinwetter auch die Schnaittacher Kids mit ihren Brettern am Berg unterwegs. © Udo Schuster

