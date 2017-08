Am Wochenende traf sich zum Sommerfest am Osternoher Bikepark alles, was in der Mountainbike-Szene Rang und Namen hat: Weltbekannte Profis standen Rede und Antwort, mit von der Partie waren neben Aaron Gwin auch Neko Mulally und Angel Suarez. Natürlich konnte man mit den Jungs ein paar Runden im Park drehen oder sich Tipps in der Fahrtechnik holen. © Udo Schuster